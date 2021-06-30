13-летняя девочка погибла при обрушении строящегося дома в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.
По словам местных жителей, заброшенная стройка никак не охранялась, и периодически здесь замечали играющих детей. Люди обращались к властям, но решить проблему так и не смогли. Проверку организовали только после гибели ребенка.
Девочка с друзьями играла на стройке. В один момент очевидцы услышали грохот и крик. Оказалось, что обрушилось перекрытие между пятым и шестым этажом.
"Произошло обрушение, строящийся объект. Под завалами была заблокирована девочка. Констатировали смерть. Это строящийся многоэтажный дом на границе Октябрьского и Дзержинского районов", — рассказали в региональном МЧС.
Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка погибла от удара током в бане в Алтайском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
недострои надо не охранять, а сносить, мало того, что уродуют город, так еще и представляют реальную опасность
А что, детям играть больше негде? А родители не в курсе, где их чада время проводят?!!!!!
30.06.2021 10:14
Бапппка
А ты не в курсе что по всей стране нет нормальных игровых площадок, а во всех дворах устанавливают ксиловское дерьмо?!!!!
30.06.2021 10:14
Бапппка
Вы в детстве только в песочнице играли?
Я, в детстве тоже все стройки, карьеры и деревья излазил! Мама не успевала штаны и рубашки зашивать...
30.06.2021 10:17
АБОРИГЕН
Даже при хорошей детской площадке, подросток все равно полезет на стройку, т.к. детский ум очень любопытен! Ну неинтересно ребенку 12-15 лет на детской площадке...
Нет, ну я понимаю - в таких местах могут обитать бомжи и алкашня... Но ДЕТИ!!!!!! Им нравится играть среди строительного мусора, практически в помойке? Вот этого категорически не понимаю. Это чтож за семьи такие, где они растут!
Аборигейка, а какие площадки были в твоем детстве?
Вы в детстве только в песочнице играли?
В песочнице лет до пяти. А потом во дворе была масса подвижных игр для детского коллектива: классики, скакалки, с мячом играли в "вышибалу"... И ходили друг к другу в гости, играли в комнате, и родители всегда были рады друзьям сына или дочки! У меня две взрослые дочери и взрослая внучка. НИ ОДНУ на помойку и в бомжатник не тянуло!
30.06.2021 10:38
- гость -
Это потому что ты не знаешь какими эти площадки могут быть. Там может быть интересно и куда более старшим. Вас просто приучили к этой убогости цвета "вырви глаз".
30.06.2021 10:49
Бапппка
Мои тоже такого же мнения обо мне, не сынуля а паинька просто. Такого мнения и остались. А где мы только не были что мы только не вытворяли...УУУ как живы остались только.
Аборигейка!!!!!!!!!!!!!!!
На каких площадках ты играл в детстве????
Мои тоже такого же мнения обо мне
Да время, конечно, было другое... Старшая до 15 лет серьёзно занималась бальными танцами, а у младшей в 13 лет уже был разряд КМС по фигурному катанию... Это ещё было тогда: и соревнования, и ДЮСШ "Снежинка"... Но тем более сейчас глаз да глаз за детьми нужен!