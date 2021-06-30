13-летняя девочка погибла при обрушении строящегося дома в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.

По словам местных жителей, заброшенная стройка никак не охранялась, и периодически здесь замечали играющих детей. Люди обращались к властям, но решить проблему так и не смогли. Проверку организовали только после гибели ребенка.

Девочка с друзьями играла на стройке. В один момент очевидцы услышали грохот и крик. Оказалось, что обрушилось перекрытие между пятым и шестым этажом.

"Произошло обрушение, строящийся объект. Под завалами была заблокирована девочка. Констатировали смерть. Это строящийся многоэтажный дом на границе Октябрьского и Дзержинского районов", — рассказали в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка погибла от удара током в бане в Алтайском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.