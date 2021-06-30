Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов хочет выйти из колонии по УДО

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. Об этом сообщает "Алтапресс" со ссылкой на свой источник.
По информации издания, в качестве оснований для такого решения Денисов приводит отсутствие нареканий по его поведению со стороны сотрудников исправительной колонии. В качестве еще одного аргумента бывший чиновник приводит пошатнувшееся здоровье. Кстати о проблемах со здоровьем Денисов рассказывал в эксклюзивном интервью amic.ru.
Напомним, в марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.
В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.
Комментарии
А это прошение могут отклонить?
Один из реально севших на большой срок. Некоторым чиновникам и большие суммы взяток вменяли. Но столько не сидели.
Отпускайте уже! Есть те, кто побольше хапнул да условкой отделался, даже без штрафов. Вот их посадите!
Спортом заниматься это вам не взятки брать.
А когда взятки брал - здоровье не шаталось? Сиди дальше гад.
Как воровать и взятки брать, так все здоровые, а как только прокуратура начинает за попу брать, так сразу все тяжело заболевают! Может ввести расстрел за особокрупное? Чего их болезненных мучить? Бац - и вылечил сразу!
Он ничем не хуже и не лучше всех остальных во власти. Они все хапуги. Просто ему не повезло. Может мешал кому?
Судя по последним комментам, кто-то очень боится выхода Денисова на свободу! Кто-то, очень любящий в рабочее время сидеть в интернете и отслеживать комментарии.
Он нагло врёт, Бутина говорила, что в колониях условия лучше, чем в косихинской гостинице.
Оступился человек,хотел перед самой пенсией рюкзак с золотым парашютом надеть.Понять,простить,уже наказан.Тем более какой ущерб нанесён?Никакого.Посадили для острастки других чиновников(коих изрядно)).