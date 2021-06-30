Бывший алтайский вице-губернатор Юрий Денисов хочет выйти из колонии по УДО

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов написал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, в которой он отбывает наказание за особо крупное взяточничество. Об этом сообщает "Алтапресс" со ссылкой на свой источник.

По информации издания, в качестве оснований для такого решения Денисов приводит отсутствие нареканий по его поведению со стороны сотрудников исправительной колонии. В качестве еще одного аргумента бывший чиновник приводит пошатнувшееся здоровье. Кстати о проблемах со здоровьем Денисов рассказывал в эксклюзивном интервью amic.ru.

Напомним, в марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.