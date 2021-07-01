В ГИБДД рассказали подробности о водителе, который снес остановку и киоск в Барнауле

Водитель, который утром 1 июля в Барнауле снес остановку и торговый павильон, сел за руль без прав и страховки. Об этом amic.ru сообщили в ГИБДД.
"Водитель мужчина, 1984 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Карина", при выполнении маневра поворота налево, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (остановку общественного транспорта, торговый павильон)", — сказано в сообщении.
Виновник ДТП также отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.
В результате аварии никто не пострадал.
Комментарии
И вот что толку в наличие страховки у законопослушных граждан? Чтобы потом за этим туловищем бегать год с приставами и по копейки сдирать а потом получить от этих приставов уведомление о том что взыскание невозможно? Что-то не так в этой консерватории.
Не может выплатить значит нужно сдавать в рабство пострадавшему пусть огород копает кому хату ремонтирует кто что умеет короче.