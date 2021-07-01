Автомобиль протаранил автобусную остановку и киоск в Барнауле

Водитель на легковом автомобиле протаранил автобусную остановку и киоск возле дома на улице Энтузиастов, 16. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на месте работали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Авария произошла примерно в 5 утра.

Информация о подробностях происшествия и наличии пострадавших уточняется.

Напомним, что вечером 30 июня автомобиль сбил ребенка прямо во дворе дома на улице Ленинградской в Барнауле. По словам свидетелей инцидента, девушка-водитель даже не вышла из машины, чтобы помочь пострадавшему, а просто покинула место происшествия.