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Экс-главу Баевского района и его знакомого осудят за попытку "кражи" овощехранилища

, ИА "Амител"
На имущество чиновника и местного жителя наложили арест в 4,7 млн рублей
Андрей Мерц / Фото: altairegion22.ru

Андрей Мерц / Фото: altairegion22.ru

Экс-главу Баевского района Андрея Мерца и местного жителя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, мужчины решили получить в собственность овощехранилище.

Здание фактически принадлежало Баевскому райпо, однако правоустанавливающих документов на него не было. Обстоятельства были известны главе района и его знакомому.

"В период с марта 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые решили обманным путем приобрести право собственности на имущество. В связи с чем глава района поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к обвиняемому мужчине", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В результате их действий району был нанесен ущерб в размере 1,2 млн рублей. В ходе следствия мужчины свою вину не признали, однако их доводы опровергнули собранными доказательствами. Сейчас дело передано в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 4,7 млн рублей.

Напомним, что Андрея Мерца отстранили от должности главы администрции Баевского района 27 мая. Сейчас обязанности руководителя исполняет первый заместитель Виктор Горбоносов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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