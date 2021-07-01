Толпа барнаульцев собралась в парке "Арлекино" ради бесплатной поездки на колесе обозрения

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Огромная толпа собралась возле колеса обозрения в парке "Арлекино" в Барнауле. Центром внимания горожан стало бесплатное катание на аттракционе в честь дня рождения парка.

На месте побывал корреспондент amic.ru, который сфотографировал большую очередь к колесу обозрения. Хоть часть людей и соблюдает социальную дистанцию, выдерживая необходимое расстояние, почти никто из посетителей не носит маски.

Напомним, что 1 июля 2021 года парк "Арлекино" 1 июля 2021 года отмечает юбилей – 10 лет. В честь этого для гостей приготовили подарки и праздничные мероприятия, которые будут проходить на протяжении всего месяца. В их число, в частности, входит бесплатное катание на колесе обозрения.

При этом в приглашении отмечалось, что на территории парка необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.