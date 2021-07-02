Жёсткое лобовое ДТП случилось на трассе в Алтайском крае

Скриншот из видео / "В курсе 22"

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей случилось на трассе в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Авария произошла сегодня утром, 2 июля, на трассе между селами Акулово и Старокрайчиково в Первомайском районе.

Со слов очевидцев, пострадали три человека, пассажирку "Жигулей" зажало — понадобилась помощь спасателей. При этом один из водителей был пьян.

На опубликованных кадрах видно, что на месте также работала скорая помощь. Иные подробности ДТП уточняются.

Накануне в Барнауле случилось столкновение такси и легкового авто. По словам очевидцев, скорость одной из машин была около 100 км/ч.