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Жёсткое лобовое ДТП случилось на трассе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Со слов очевидцев, в аварии пострадали три человека

Скриншот из видео / "В курсе 22"

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей случилось на трассе в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Авария произошла сегодня утром, 2 июля, на трассе между селами Акулово и Старокрайчиково в Первомайском районе.

Со слов очевидцев, пострадали три человека, пассажирку "Жигулей" зажало — понадобилась помощь спасателей. При этом один из водителей был пьян.

На опубликованных кадрах видно, что на месте также работала скорая помощь. Иные подробности ДТП уточняются.

Накануне в Барнауле случилось столкновение такси и легкового авто. По словам очевидцев, скорость одной из машин была около 100 км/ч.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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