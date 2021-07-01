Жесткое столкновение такси и легкового автомобиля произошло в Барнауле

Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле. Согласно видеозаписи, опубликованной в паблике "Инцидент Барнаул", оба авто серьезно пострадали.

По словам очевидца, водителя машины с опознавательными знаками такси увезли на скорой. Свидетели происшествия отмечают, что скорость другого автомобиля, Toyota Cresta, была около 100 км/ч.

Подробности инцидента и состояние пострадавших уточняется.

Напомним, что утром 1 июля водитель на легковом автомобиле протаранил автобусную остановку и киоск возле дома на улице Энтузиастов, 16. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.