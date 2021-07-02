Мэрия Барнаула согласовала пикет против принудительной вакцинации

Власти Барнаула разрешили противникам принудительной вакцинации провести пикет на площади Свободы. Фотографии соответствующего документа опубликовал Telegram-канал "Алтайские крайности". Акция запланирована на 12:00 11 июля.
"Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной, — утверждают инициаторы мероприятия. — Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний, возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то".
Они подчеркнули, что вместо принуждения необходимо ввести дополнительное стимулирование тех, кто принял решение поставить прививку.
Также активисты призывают наиболее полно информировать людей о всем, что касается вакцины и "не создавать истерии про опасные зарубежные вакцины", которая, по их мнению, снижает доверие в том числе и к отечественной.
Ранее дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова выразила мнение, что принудительная вакцинация "действительно нарушает права человека".
Комментарии
"не создавать истерии про опасные зарубежные вакцины"
Скорее наоборот недоверяют российской потому что власть делает все так, что ей уже никто не верит
Ну да, в газпроме месячный оклад за прививку дают, если риск какой на лечение хватит. А у нас давали бы компенсацию за побочку.
2.07.2021 10:20
- гость-
Вам то что? Вы в своём газпроме за прививку получили.
Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями.
Антипрививочник спрашивает у инженера:
— Безопасно ли проходить по этому мосту?
Инженер отвечает:
— Проходить по этому мосту безопасно на 92.1%.
— Хм. Тогда я лучше вплавь.
Тупой анекдот
Почему они со скотом все время сравнивают? Скот принудительно вакцинируют, потому что он неразумный, и не понимает важность и необходимость прививки.
А человек должен сам соображать, если он сознательный.
И вообще, нашли повод митинговать - из-за прививки! Других причин, значит, нет? Это смешно и грустно. Что-то на уровне картофельных бунтов 1840 года в Российской империи.