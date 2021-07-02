Мэрия Барнаула согласовала пикет против принудительной вакцинации

Власти Барнаула разрешили противникам принудительной вакцинации провести пикет на площади Свободы. Фотографии соответствующего документа опубликовал Telegram-канал "Алтайские крайности". Акция запланирована на 12:00 11 июля.

"Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной, — утверждают инициаторы мероприятия. — Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний, возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то".

Они подчеркнули, что вместо принуждения необходимо ввести дополнительное стимулирование тех, кто принял решение поставить прививку.

Также активисты призывают наиболее полно информировать людей о всем, что касается вакцины и "не создавать истерии про опасные зарубежные вакцины", которая, по их мнению, снижает доверие в том числе и к отечественной.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова выразила мнение, что принудительная вакцинация "действительно нарушает права человека".