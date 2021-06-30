Дочь Пескова призналась, что боится ставить прививку от ковида

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на своей странице в Instagram поделилась размышлениями о введении обязательной вакцинации в ряде регионов России. У нее нет твердой позиции по этому вопросу.
"Я не считаю правильным происходящее: "вакцина или увольнение", а также тот факт, что прививаться заставляют даже при наличии антител, — написала Елизавета Пескова. — Принудительная вакцинация действительно нарушает права человека, но я не знаю, какой другой выход из ситуации будет правильным! Больницы действительно переполнены, врачи не справляются, а сидеть и не высовываться не вариант".
Вместе с тем, она обратила внимание, что много ее близких людей уже привились от коронавируса, другие же только собираются это сделать. В частности, поставили прививки дедушка и бабушка, а брат остановил свой выбор на Спутнике V и в шаге от вакцинации.
Сама Елизавета Пескова до сих пор не вакцинировалась по двум причинам. Во-первых, она уже переболела коронавирусом и у нее в крови есть антитела. Во-вторых, она боится.
"Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею, — уточнила дочь представителя Кремля. — Боюсь за будущую беременность. Честно — боюсь, потому что также как и вы дорожу своим здоровьем. Но нужно принимать решение".
Вместе с тем Пескова не исключила, что в скором времени прививка от коронавируса станет неотъемлемой частью жизни россиян, в том числе и ее.
Напомним, что первой обязательную вакцинацию ввели в Москве. Ее примеру последовали еще несколько российских регионов.
Заставлять прививаться насильно никого тем не менее не будут. Но работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вакцинировались. Потому что их ждут большие штрафы за нарушение предписания: для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей.
Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев. Руководитель вправе отстранить от работы непривитого сотрудника, так как ответственность за его отказ несёт он.
Комментарии
совершенно не интересно, что она думает. она никто