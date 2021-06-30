Дочь Пескова призналась, что боится ставить прививку от ковида

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на своей странице в Instagram поделилась размышлениями о введении обязательной вакцинации в ряде регионов России. У нее нет твердой позиции по этому вопросу.

"Я не считаю правильным происходящее: "вакцина или увольнение", а также тот факт, что прививаться заставляют даже при наличии антител, — написала Елизавета Пескова. — Принудительная вакцинация действительно нарушает права человека, но я не знаю, какой другой выход из ситуации будет правильным! Больницы действительно переполнены, врачи не справляются, а сидеть и не высовываться не вариант".

Вместе с тем, она обратила внимание, что много ее близких людей уже привились от коронавируса, другие же только собираются это сделать. В частности, поставили прививки дедушка и бабушка, а брат остановил свой выбор на Спутнике V и в шаге от вакцинации.

Сама Елизавета Пескова до сих пор не вакцинировалась по двум причинам. Во-первых, она уже переболела коронавирусом и у нее в крови есть антитела. Во-вторых, она боится.

"Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею, — уточнила дочь представителя Кремля. — Боюсь за будущую беременность. Честно — боюсь, потому что также как и вы дорожу своим здоровьем. Но нужно принимать решение".

Вместе с тем Пескова не исключила, что в скором времени прививка от коронавируса станет неотъемлемой частью жизни россиян, в том числе и ее.

Напомним, что первой обязательную вакцинацию ввели в Москве. Ее примеру последовали еще несколько российских регионов.

Заставлять прививаться насильно никого тем не менее не будут. Но работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вакцинировались. Потому что их ждут большие штрафы за нарушение предписания: для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей.

Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев. Руководитель вправе отстранить от работы непривитого сотрудника, так как ответственность за его отказ несёт он.