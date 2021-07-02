Барнаульский клуб по мини-футболу пригласил Месси в свою команду

Барнаульский футбольный клуб "Алтай-Тент" сделал предложение Лионелю Месси войти в состав команды. 1 июля у аргентинца истек контракт с "Барселоной", а об оформлении нового соглашения пока официально не сообщалось.

Сама мини-футбольная команда была основана весной 2021 года. На 1 июля она с двумя очками занимает девятое место в премьер-лиге чемпионата Алтайской краевой ассоциации мини-футбола: без побед, с двумя ничьими и пятью поражениями.

"В этом сезоне мини-футбольный клуб "Алтай-Тент" показывает не очень хорошие результаты, поэтому мы задумались об усилении состава. Поскольку Месси с 1 июля стал свободным агентом, мы решили испытать удачу. Через социальные сети и СМИ обращаемся к Лионелю: пора сыграть в Сибири!", – пишет компания в своем Instagram.

При этом в самом клубе уверены, что именитый футболист отреагирует на обращение.

"Мы вряд ли сможем платить аргентинцу столько, сколько он получал в "Барселоне". Поэтому надеемся, что Месси согласится на существенное снижение заработной платы. До переговоров дело пока не дошло, поэтому точные цифры не назову. А вот вероятность того, что Лионель перейдёт в наш мини-футбольный клуб оцениваем в 50% – либо перейдёт, либо нет", – прокомментировал предложение директор по продвижению "Алтай-Тент" Михаил Беднаржевский.

Напомним, что известный аргентинский форвард Лионель Месси не стал продлевать контракт с "Барселоной", за которую он выступал с 2004 года. Официально о продлении контракта стороны так и не договорились.