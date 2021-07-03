В Алтайском крае перекрыли четыре дороги из-за ралли "Шелковый путь"

Сразу четыре дороги в Алтайском крае перекрыли в связи с проведением второго этапа международного ралли "Шелковый путь – 2021" Россия – Монголия. Об этом сообщает "Алтайавтодор".

До 16:30 ограничение движения транспорта сохранится на следующих участках:

- Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – река Обь (с 39 по 42 км);

- подъезд к селу Листвянка (с нулевого до 13 км);

- Фирсово— Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово (с 36 по 74 км, где начинается скоростной участок в Рассказихе);

- Чуйский тракт – Беловский – Южакова – Многоозерный — Боровлянка (с 40 по 57 км).

Напомним, до 12 июля в Барнауле закрыто движение для автомобильного транспорта по улице Чкалова на участке между зданием № 89 и строением № 30 по проспекту Красноармейскому. Перекрытие связано с проведением аварийных работ по перевооружению участка теплосети.