В Барнауле на полмесяца перекроют участок улицы Чкалова

С 8 часов 25 июня до 22 часов 12 июля в Барнауле закроют движение для автомобильного транспорта по улице Чкалова на участке между зданием № 89 и строением № 30 по проспекту Красноармейскому. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские власти уточнили, что перекрытие связано с проведением аварийных работ по перевооружению участка теплосети.

"Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда", – говорится в сообщении на сайте администрации краевой столицы.

Всего в 2021 году планируют заменить свыше 29 км сетей отопления и горячего водоснабжения. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.