Туристический маршрут по дну Телецкого озера открыли на Алтае

Для любителей экстремального отдыха в Горном Алтае открыли туристический маршрут, пролегающий по дну Телецкого озера. Одним из первых гостей стал корреспондент ОТР Дмитрий Дробышев.

Первым делом туристы проходят получасовой инструктаж о том, как пользоваться снаряжением для дайвинга и как следует вести себя после погружения под воду.

Стоимость прогулки – пять тысяч рублей. Протяженность маршрута – 200 метров. Для новичков он пролегает на глубине пять метров. Этого достаточно, чтобы разглядеть много интересных деталей, утверждают организаторы.

Один из первых объектов подводной тропы, которые видят посетители – построенный в 1960-х годах пирс для небольших судов. В начале 1990-х пирс затонул, разбитый сильным штормом. Сейчас он служит домом для обитателей озера на глубинах от 3 до 12 метров. Отдельные объекты пирса называются "Площадка", "Башня" и "Пальцы".

Более опытные дайверы могут отправиться ещё один интересный объект – плавучую метеостанцию. Со слов старожилов, она была установлена на плот в 70-х годах и утонула спустя несколько лет после сильного шторма и обледенения. Конструкция основательно заросла, но до сих пор можно разглядеть кое-какое оборудование. А крыльчатки метеоприборов вращаются при волнении воды.

Ранее директор заповедника Игорь Калмыков назвал маршрут подводной экологической тропой и заявил, что она подходит всем, в том числе и тем, кого ранее не привлекал дайвинг. С такими людьми будет погружаться инструктор.

Он подчеркнул, что первая в России подводная экотропа, созданная в Алтайском заповеднике, полностью соответствует основным принципам экологического туризма: она минимально вредит природе, сохраняет экологическую устойчивость водоёма.