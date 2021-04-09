Первая в России подводная экотропа появилась на Алтае

Первую в стране подводную экологическую тропу создали в Алтайском заповеднике. По глубинам Телецкого озера планируют водить туристов, сообщает "Экология России".

"Для того чтобы обустроить нашу экологическую тропу, мы подняли некоторые опасные затонувшие объекты. И тем самым ликвидировали экологический ущерб для озера. Но на дне всё равно осталось ещё масса интересного, – рассказал директор заповедника Игорь Калмыков. – Здесь можно увидеть и сфотографировать подводную жизнь. Наблюдать за рыбами разных видов. В том числе любителям подводного мира интересна макросъёмка. У нас там обитают маленькие, но феноменально красивые гидробионты. Кадры получаются совершенно фантастические, космические!"

По его словам, подводная экологическая тропа – подходит всем, в том числе и тем, кого ранее не привлекал дайвинг. С такими людьми будет погружаться инструктор.

Один из первых объектов тропы, которые видят посетители – построенный в 1960-х годах пирс для небольших судов. В начале 1990-х пирс затонул, разбитый сильным штормом. Сейчас он служит домом для обитателей озера на глубинах от 3 до 12 метров. Отдельные объекты пирса называются "Площадка", "Башня" и "Пальцы".

Ещё один интересный объект – плавучая метеостанция. Со слов старожилов, она была установлена на плот в 70-х годах и утонула спустя несколько лет после сильного шторма и обледенения. Конструкция основательно заросла, но до сих пор можно разглядеть кое-какое оборудование. А крыльчатки метеоприборов вращаются при волнении воды.

Погружаться в Телецком на их экотропе интереснее, чем на Красном море, рассказал дайвер Роман Воробьёв, который вместе с другим дайвером Татьяной Клименко и подал идею создания экологического маршрута.

По словам Игоря Калмыкова, первая в России подводная экотропа, созданная в Алтайском заповеднике, полностью соответствует основным принципам экологического туризма: она минимально вредит природе, сохраняет экологическую устойчивость водоёма.

Уникальный маршрут планируют развивать. В частности, рассматривается возможность организовать подсветку тропы, а в некоторых местах поставить камеры, чтобы вести трансляцию.