В МЧС рассказали подробности пожара на "Алтайском бройлере"

Площадь пожара в производственном помещении компании "Алтайский бройлер" достигла 2,8 тысячи квадратных метров, рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"По данным пресс-службы администрации Бийска, горела кровля корпуса забоя и холодильных камер, площадь пожара — около 2,8 тыс. кв. м, — уточнили в ведомстве. — Здания пожарными проверены, люди, находящиеся на смене, эвакуированы. Жертв нет".

В результате крыша здания частично обрушилась. Распространение огня локализовано. Пожарные продолжают бороться с пламенем.

По информации ведомства, усугублению ситуации способствовало позднее сообщение о возгорании. К моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнем. Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

К работе привлечены 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе 9 автоцистерн и 2 автолестницы).

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия.