Крупный пожар на "Алтайском бройлере" тушат в Бийске. Видео

Пожар в производственном помещении на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошел 3 июля в Бийске по адресу ул. Лесная, 25. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По этому адресу расположено предприятие "Алтайский бройлер".

"Очевидно, что сообщение о происшествии поступило с опозданием и на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уже открытым огнем горела кровля цеха (металл по деревянной обрешётке), произошло частичное обрушение, — уточнили в ведомстве. — Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно".

Пожар удалось локализовать. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, в 2018 году компания "Черкизово" приобрела птицефабрику "Алтайский бройлер". Это предприятие – крупнейший производитель мяса птицы в регионе и один из лидеров в СФО. За последние три года на нём провели реконструкцию.