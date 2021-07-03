Два трамвая столкнулись в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле столкнулись два трамвая. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла 3 июля на остановке общественного транспорта неподалеку от ТЦ "Заря". По словам очевидца, у одного из трамваев отказали тормоза.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее случилось другое ДТП с участием электротранспорта — трамвай протаранил грузовик в районе перекрестка улиц Антона Петрова и Попова.