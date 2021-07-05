Очередное землетрясение произошло в Горном Алтае

Землетрясение произошло в Республике Алтай днем 4 июля на территории Кош-Агачского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, сейсмическое событие зарегистрировали в четырех километрах восточнее села Джазатор, его магнитуда в эпицентре составила 3,8 балла.

"Сообщение об этом поступило в 14:38. Местным населением толчки ощущались незначительно, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы, обращений от граждан в МЧС не поступало", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что 29 июня в Горном Алтае также фиксировали землетрясение. Его эпицентр находился примерно в 41 км к востоку от Кош-Агача, возле границы с Тывой.