Квартира с видом на залив: как купить недвижимость в Петербурге, не выезжая из Барнаула

Почти четверть граждан России рассматривают возможность переезда в другой город, сообщает "Фонтанка.ру". При этом одним из самых популярных направлений для смены места жительства стал Санкт-Петербург. Около 15% опрошенных хотели бы начать там новую жизнь.

Многие отдают предпочтение культурной столице из-за более дешевого жилья. Для сравнения: студия в пределах МКАД стоит около семи миллионов рублей, а в Петербурге — в районе трех миллионов. Да и с рабочими местами проблем нет: к февралю 2021 года число вакансий выросло на 30% по сравнению с зимой 2020 года.

Барнаульцы, которые хотят переехать в Питер, могут купить квартиру в северной столице, не выезжая из родного города. Например, в новых ЖК "Морская набережная" и "Морская миля". Более того, покупая недвижимость онлайн вы получите скидку 0,5%.

С видом на залив

Так, дома элитного ЖК "Морская набережная" (проектная декларация) расположены на Васильевском острове, на берегу Финского залива. Свежий морской воздух, удобное местоположение, благоустроенная набережная, современные планировки — все это делает проект уникальным на рынке современной жилой недвижимости Санкт-Петербурга.

Расположение комплекса позволяет не только наслаждаться видами на залив, но и быстро добираться в другие районы города: станция метро "Приморская" расположена в 15 минутах езды. Кроме того, прямо на территории ЖК будет построено четыре детских сада и три школы — о безопасности детей можно не переживать.

Двор — территория пешеходов

А в ЖК комфорт-класса "Морская миля" (проектная декларация) станция метро будет всего в 350 метрах. Открытие "Казаковской" запланировано на 2024 год – к моменту сдачи первой очереди проекта. Сам комплекс расположен в современном и хорошо развитом Красносельском районе. Отсюда можно быстро доехать до аэропорта "Пулково" или Петергофа.

В квартирографии проекта представлены планировки классического и европейского типа, от студий до трехкомнатных. С верхних этажей домов первой очереди открываются виды на Финский залив или панораму города. Все квартиры передаются с полной качественной отделкой — вам остается лишь завести мебель и отпраздновать новоселье.

Школа и детский сад в ЖК "Морская миля" также располагаются прямо во дворе. Кстати, дворы - территория пешеходов. Здесь есть все необходимое для отдыха на свежем воздухе: тенистые аллеи, уютные лаунжи, стильные плей-хабы и активити-зоны. Объединяющим элементом внутренней территории станет пешеходный бульвар.

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Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф