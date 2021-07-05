Еще два ковидных госпиталя откроют в Алтайском крае

Ковидные госпиталя в Павловской ЦРБ и Горбольнице № 12 Барнаула планируют открыть в ближайшее время. Об это сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Как отметили в ведомстве, всего в связи со сложившейся ситуации в крае развернуто 3568 коек для приема больных коронавирусом. Из них 671 койку развернули за последнюю неделю. В понедельник, 5 июля, прием пациентов с COVID-19 начали в ЦРБ Бийска.

Напомним, что за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 194 случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных за время пандемии достигло 55 376. 47 331 человек выздоровел (+23 за сутки), 3489 — скончались (+11 за сутки).

В связи с продолжающимся ростом заболеваемости губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19. Согласно изменениям, в регионе запрещено проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах. Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.