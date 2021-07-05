В Алтайском крае запретили проведение массовых мероприятий, но разрешили пляжи

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Изменения временно запрещают проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах. Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости", — сказано в сообщении.

Деятельность пляжей, которые имеют необходимые разрешения, разрешена.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Алтайском крае могут ввести обязательную вакцинацию от ковида. Заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что проект соответствующего постановления находится на рассмотрении и согласовании. Она добавила, что вакцинация в таком случае затронет "тот контингент, который работает с населением или имеет большое число контактов". Для остальных прививка будет добровольной.

Вопрос об отстранении непривитых работников будет решать работодатель.