Легковой автомобиль столкнулся с трамваем в Барнауле

Легковой автомобиль столкнулся с травмаем в Барнауле вечером 5 июля. Инцидент произошел на пересечении улиц Попова и Балтийнской.

Согласно сообщениям очевидца в паблике "Инцидент Барнаул", участником инцидента стал водитель на ВАЗ-2106. Движение электротранспорта по улице попова было временно заблокировано.

Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Напомним, что рано утром 5 июня водитель иномарки совершил наезд на пешехода. В ГИБДД рассказали, что пострадавшая скончалась на месте происшествия.