Водитель иномарки насмерть сбил женщину в Барнауле

Рано утром в Барнауле водитель иномарки совершил наезд на пешехода. В ГИБДД рассказали, что пострадавшая скончалась на месте происшествия.
"Предварительно установлено, что 20-ти летний водитель мужчина, управляя автомобилем "Тойота Королла Премио", совершил наезд на пешехода 32-х летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия", — сказано в сообщении регионального ГИБДД.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
Комментарии
За сбитого человека на пешеходном переходе водителя нужно сажать на кол в публичном месте, иначе сбрасывать скорость перед переходом автобыдло не научится.
Верно.
А может давно пора убрать наземные пешеходы и сделать подземные, надземные? Или слабо власти?
Стоять на пешеходном переходе в ожидании остановки автомобилей занимает всё больше времени .Это нормально ? Культура взаимовежливости отсутствует , пдд не работают !
Соглашусь , что есть среди пеших неадекваты , но это исключения . Уважаемые водители не будьте быдлом , жизнь у всех одна , и у вас , и у ваших родных в том числе, тоже .
Переходы*
4.07.2021 13:48
- гость -
Это так, но ... раннее утро, воскресенье, машин и пешеходов почти совсем нет, ну неужели нельзя было пропустить этого летящего и остаться живой?..
А может летящий именно летел в надежде на воскресное раннее утро и отсутствие пешеходов, в пешеход просто уже не успел среагировать?