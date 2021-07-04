Водитель иномарки насмерть сбил женщину в Барнауле

Рано утром в Барнауле водитель иномарки совершил наезд на пешехода. В ГИБДД рассказали, что пострадавшая скончалась на месте происшествия.

"Предварительно установлено, что 20-ти летний водитель мужчина, управляя автомобилем "Тойота Королла Премио", совершил наезд на пешехода 32-х летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия", — сказано в сообщении регионального ГИБДД.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.