СМИ: регионы России могут закрыть границы из-за коронавируса

Власти нескольких регионов России рассматривают вариант закрытия границ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

Ближе всего к этой крайней мере находятся власти Курганской области, где соответствующее ограничение могут ввести уже на этой неделе, пишет издание.

"Рост заболеваемости идет каждый день. Медики ковидных госпиталей мобилизованы в полном составе. Многие ушли в отпуска, но не успели отдохнуть даже неделю — их отозвали, так как работать некому, — утверждает источник портала. — Часть врачей, отказавшаяся вакцинироваться, сама заболела. Некоторые в тяжелом состоянии — на ИВЛ. Плановую помощь оказывают только привитым, остальным — в экстренных случаях. Еще немного, и мы "захлебнемся".

Накануне и глава Крыма признал, что рассматривает вариант закрытия границ. По его словам, он готов пойти на такую меру, если высокий уровень заболеваемости сохранится.

В Ивановской области пошли другим путем и ввели обязательную самоизоляцию на 14 дней для приезжих из Москвы и Подмосковья, Ярославской и Костромской областей. Исключение составляют люди, которые вакцинировались от ковида и имеют антитела.

Напомним, во время Прямой линии, говоря о возможности локдауна, президент России Владимир Путин дал понять, что исключать такой вариант развития событий нельзя, но власти делают все, чтобы его избежать, в том числе и вводя в некоторых регионах ту самую обязательную вакцинацию.

"Чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией", — сказал Владимир Путин.

В Республике Бурятия уже действует локдаун. С 27 июня по 11 июля – нерабочие дни. Работать будут только магазины по продаже продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, службы ЖКХ, общественный транспорт и СМИ.