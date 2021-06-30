Про подонков, Defender и локдаун. Яркие моменты юбилейной прямой линии с Путиным

Юбилейная двадцатая “Прямая линия” президента продолжалась 3 часа 42 минуты. Во время эфира Владимиру Путина задали 68 вопросов. Всего главе государства поступило почти два миллиона обращений. Организаторы заявляли, что в этом году мероприятие будет высокотехнологичным. Но то ли технологии подкачали, то ли что еще, но включений с жителями России вне студии было крайне мало. Зато много было ведущих: сразу две рядом с Путиным. Много шутили, много говорили и много перебивали, в том числе президента. Что интересного и важного все-таки сказал Владимир Путин во время своей юбилейной прямой линии, читайте в нашем обзоре.

Кстати, из Алтайского края не прозвучало ни одного вопроса, хотя наш регион называли одним из лидеров по обращениям на прямую линию.

Про обязательную вакцинацию и ее законность

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения", — сказал Владимир Путин. И при этом подчеркнул, что все происходящее в регионах, где таки ввели обязательную вакцинацию — законно.

"В случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска, — объяснил он — Поэтому никакой неразберихи здесь, в России, нет, все действуют в рамках закона".

В то же время, если есть отвод от прививки по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Вот это уже незаконно, подчеркнул президент.

Про возможность локдауна в России

Президент дал понять, что исключать такой вариант развития событий нельзя, но власти делают все, что его избежать, в том числе и вводя в некоторых регионах ту самую обязательную вакцинацию.

"Чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся обязательные нормы, связанные с вакцинацией", — сказал Владимир Путин.

О российских вакцинах против COVID-19

"У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные (…) и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer.", — сказал президент.

Про свою прививку от коронавируса

Владимир Путин признался (его просили об этом не говорить), что привился вакциной "Спутник V". Выбирал он между препаратами "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" — в тот период, когда президент ставил прививку, в гражданский оборот вышли только эти две вакцины. И они обе хорошие, отметил глава государства.

"Векторовская вакцина, как говорят, продвинутая. Но, как мне показалось по своим знакомым, всё-таки действует она поменьше по времени, хотя у неё есть преимущества: после неё никаких побочных явлений, в том числе даже подъёма температуры. Но я исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял решение привиться "Спутником V", тем более что Вооружённые Силы у нас прививаются "Спутником V", а я всё-таки Верховный Главнокомандующий", — объяснил президент свой выбор.

Про дружбу, Украину и оружие массового поражения

"Я не считаю, что украинский народ – недружественный нам народ. Я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к нам", — сказал президент.

Владимир Путин пообещал написать аналитическую статью, посвященную целостности русского народа и попыткам его раздробить.

И высказался по поводу закона, который внес президент Украины в Раду. Согласно документу русский народ объявляется некоренным на территории страны. "Знаете, это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Выдавливают русский язык из практической, реальной жизни", — подчеркнул президент.

Почему бананы дешевле моркови

Рост цен на продовольствие — это общемировая тенденция, отметил Владимир Путин. Он вспомнил о неурожае прошлого года, когда часть продуктов пришлось покупать за границей и выразил надежду, что "скоро будет новый урожай овощей и надеюсь, что это отразится и на ценах".

При этом президент отметил, что "овощи и фрукты у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме".

Про прямые линии губернаторов с населением

"Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу региона задать вопросы. Важнее, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах: в социальной политике, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я поэтому рекомендовал бы руководителям регионов прислушаться к мнению граждан", — сказал президент.

Про мошенников

Ответ Путина на вопрос про телефонных мошенников был эмоционален: "Это просто подонки". Президент рекомендовал Центральному банку активнее бороться с фишинговыми сайтами, а также наладить более тесное взаимодействие с правоохранительными органами.

"Наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко и быстро можно сделать. И, конечно, нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу", — сказал Путин.

Про Defender и третью мировую

Заход британского эсминца в территориальные воды РФ — провокация. Однако риска развязывания третьей мировой войны в этот момент не было.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", — сказал Путин.

Про выплаты для шестилеток

"Семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут", — распорядился президент.

Про кредиты

Владимир Путин сообщил, что подписал закон, согласно которому у человека со средствами ниже прожиточного минимума банк не имеет права взимать деньги в счет кредита.

Про газификацию

Президент напомнил, что газификация до домовладений в России стала бесплатной. А также сообщил, что сейчас правительство разрабатывает новый типовой договор по газификации частных домов, который позволит избежать необоснованного завышения цен.

Также он отметил, что садоводческие товарищества должны быть обеспечены газом до 2024-2025 годов.

Про соцсети

Россия не собирается блокировать зарубежные соцсети, заявил президент.

"На первом этапе требуем, чтобы международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно вести диалог."

Также президент выразил надежду, что требований к открытию в России представительств зарубежных IT-платформ окажется достаточно, чтобы не прибегать к замедлению их трафика.

Про преемника

"Подойдет время, и я надеюсь, смогу сказать, такой или такой человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную. страну, как наша Родина", — сказал действующий президент России.

Владимир Путин также заявил, что Борис Николаевич Ельцин не передавал ему "эту власть". Он отметил, что подчиняется российскому народу, тем людям, которые выбрали его и оказали высокое доверие.

Про мусорную реформу

Президент отметил, что проблемой мусора в нашей стране практически никто начиная с советских времен не занимался. Между тем, ежегодно в России накапливается 60 миллионов тонн мусора. И это большая проблема по всей стране. Глава государства заявил, что в ближайшие годы в России должны запустить мусоросжигающие заводы.

Про "Единую Россию"

Путин подчеркнул, что будет поддерживать партию "Единая Россия" во время избирательной кампании. "Я был автором, создателем этой партии. Я естественным образом ее поддерживаю", — подчеркнул Владимир Путин.

О счастье

Чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать. Вот такое правило счастья от президента.

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