Модель семь лет одинока из-за своей отпугивающей красоты

26-летняя швейцарская Instagram-модель Селин Чентино, потратившая около 20 тысяч фунтов стерлингов на косметические процедуры, уже семь лет страдает от одиночества из-за отпугивающей мужчин красоты. Об этом пишет Daily Mirror.
По ее словам, зачастую парни смотрят на нее голодными глазами, но стоит ей улыбнуться, как кавалеры смущаются и не подходят познакомиться. Обычно смелости мужчины набираются только если выпьют, отмечает швейцарка. В то же время девушка находит милым, когда представители сильного пола нервничают при общении с ней.
"Сначала они всегда немного застенчивы и робки, но обычно, когда мы болтаем и видим, что я милая, они немного расслабляются", — добавляет она.
Селин также рассказала, что мужчина ее мечты должен быть забавным и высоким. При этом черты лица не так важны, как сама личность, поскольку в подростковом возрасте она сама подвергалась травле из-за своей внешности, призналась девушка.
Ранее российская певица Клава Кока снялась обнажённой для обложки журнала Playboy. Артистка призналась, что еще недавно стеснялась демонстрировать подобные снимки.
Комментарии
Не расстраивайся детка - просто ты страшная бабища. А некрасивых баб не бывает - бывает мало водки.
. С водкой видать проблемы в Швейцарии....
А чего там на плече наколото, неужто такса.
Судя по наколкам сидела и не раз! Позорище какое то.
Ну можно же немного убавить эту "ртпугивающую красоту"?)))
6.07.2021 11:27
- гость -
Действительно, размера на 3-4...
стремаются они)
...ты же адовый адок... (с)))))
Какая страшная
сзади можно...
И сзади страшно.
если это модель,то как выглядит не модель-страшно представить
Титькой задавит ночью. Как тут не боятся