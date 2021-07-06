ЦРБ Бийска снова начала принимать пациентов с коронавирусом

Центральная районная больница Бийска 5 июля возобновила работу в режиме ковидного госпиталя, пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на Минздрав Алтайского края. Ранее медучреждение работало в таком формате осенью 2020 года.

Как отмечает издание "Наш Бийск", на утро 6 июля в ЦРБ Бийска лечатся уже 27 зараженных.

Таким образом, это уже третий ковидный госпиталь, развернутый на территории района. Помимо ЦРБ, пациентов с коронавирусом лечат в основном корпусе горбольницы № 2, а также в здании роддома.

Ранее в краевом Минздраве рассказали, что плановая медицинская помощь в регионе будет приостановлена, если люди не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.