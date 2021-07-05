В минздраве Алтайского края рассказали, когда приостановят плановую медпомощь

Плановая медицинская помощь в Алтайском крае будет приостановлена, если жители региона не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности. В этом случае больницам и поликлиникам придется полностью переключиться на ковидных больных, сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на пресс-конференции 5 июля.

"В отношении этого вопроса все зависит от нас с вами. Если мы будем соблюдать элементарные меры безопасности, сократим все свои контакты, не будем участвовать в массовых мероприятиях, то вопрос об отмене или ограничении плановой помощи не встанет", — сказала Белоцкая.

Она подчеркнула. что пока на сегодняшний день, несмотря на ежедневный прирост больных ковидом, ограничение плановой медицинской помощи не планируется, но ситуация меняется с каждым днем. И по большей части она зависит от коллективной сознательности.

Белоцкая отметила, что население "расслабилось" и пренебрегает своим и чужим здоровьем. Если это продолжится, у министерства "не останется другого выхода, как перепрофилировать больницы под ковидные госпитали и сократить плановую помощь". Останется только лечение коронавируса и его последствий и экстренная помощь.

"Мы должны с вами понимать, что каждая медицинская площадка также не является безопасной в части риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Иногда наши пациенты лукавят, принимают жаропонижающие, скрывая температуру. Приходят в больницу, проходят температурный контроль. А дальше они остаются в общей очереди, при этом чаще всего у них маска находится где-то на подбородке. Они ходят по учреждению и заражают других", — добавила замминистра.

Напомним, ранее заместитель главы Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила, что уже на этой неделе в Алтайском крае введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Она коснется тех категорий граждан, которые работают с большим количеством людей. А именно: сферы торговли, услуг, образования, здравоохранения, госслужбы. Для остальных прививка будет добровольной. При этом работодатели смогут сами решать, отстранять ли сотрудника, который не прошел вакцинацию.