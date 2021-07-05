В минздраве Алтайского края рассказали, когда приостановят плановую медпомощь

Плановая медицинская помощь в Алтайском крае будет приостановлена, если жители региона не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности. В этом случае больницам и поликлиникам придется полностью переключиться на ковидных больных, сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на пресс-конференции 5 июля.
"В отношении этого вопроса все зависит от нас с вами. Если мы будем соблюдать элементарные меры безопасности, сократим все свои контакты, не будем участвовать в массовых мероприятиях, то вопрос об отмене или ограничении плановой помощи не встанет", — сказала Белоцкая.
Она подчеркнула. что пока на сегодняшний день, несмотря на ежедневный прирост больных ковидом, ограничение плановой медицинской помощи не планируется, но ситуация меняется с каждым днем. И по большей части она зависит от коллективной сознательности.
Белоцкая отметила, что население "расслабилось" и пренебрегает своим и чужим здоровьем. Если это продолжится, у министерства "не останется другого выхода, как перепрофилировать больницы под ковидные госпитали и сократить плановую помощь". Останется только лечение коронавируса и его последствий и экстренная помощь.
"Мы должны с вами понимать, что каждая медицинская площадка также не является безопасной в части риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Иногда наши пациенты лукавят, принимают жаропонижающие, скрывая температуру. Приходят в больницу, проходят температурный контроль. А дальше они остаются в общей очереди, при этом чаще всего у них маска находится где-то на подбородке. Они ходят по учреждению и заражают других", — добавила замминистра.
Напомним, ранее заместитель главы Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила, что уже на этой неделе в Алтайском крае введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Она коснется тех категорий граждан, которые работают с большим количеством людей. А именно: сферы торговли, услуг, образования, здравоохранения, госслужбы. Для остальных прививка будет добровольной. При этом работодатели смогут сами решать, отстранять ли сотрудника, который не прошел вакцинацию.
Комментарии
если я правильно понял, простым языком это звучит так: не ширнулся значит мед помощи не жди, так получается?
Ты неправильно понял. Из-за непривитых разносчиков заразы плановую мед.помощь могут прикрыть для всех. И для привитых, и для непривитых.
А солидная часть населения будет продолжать ездить в общественном транспорте и посещать ТЦ без масок, игнорируя Указ Губернатора, и ходить по кафе и ресторанам?
5.07.2021 17:01
- гость -
ы неправильно понял. Из-за непривитых разносчиков заразы плановую мед.помощь могут прикрыть для всех. И для привитых, и для непривитых.
ты сам то укололся?
раз ты блещешь здесь умом, то ответь, есть понимание в безопасности жижи которую колют людям? на сколько я знаю еще не прошел третий этап испытаний, поэтому если есть желание быть подопытным, не вопрос, колись. А то что плановую мед помощь могут приостановить это не законно не по Конституции не по марали и за это будет ответственность рано или поздно.
5.07.2021 17:02
Виктор
А солидная часть населения будет продолжать ездить в общественном транспорте и посещать ТЦ без масок,
Не знаю, где вы ездиете, может где-то на выселках. Сегодня в ОТ почти все были в масках.
5.07.2021 17:02
Виктор
Солидная часть, которая плевать хотела на маски и на указ губернатора, действительно, будет ходить по кафе и ресторанам! Скажу больше, они (в том числе и я) будут жить полноценной радостной жизнью, а не трястись от страха задыхаясь в намордниках!
Вот никак не пойму, Вам то привитым и в намордниках чего боятся? Или намордники и прививка не помогают?
5.07.2021 17:02
Виктор
Вам завидно?
5.07.2021 17:28
- гость -
Вот и счастливый обладатель подаренных жигулей объявился!
5.07.2021 17:28
- гость -
Из-за того, что людей, которые рассуждают как вы, много, мы ещё нескоро выберемся из пандемии...
Ну хоть про "забор от комаров" не завели свою пластинку, и на том спасибо!
5.07.2021 17:34
Гость
Да нет, у меня денег хватает на иномарку и личный гараж! Да и жену в состоянии на автомобиле на работу и с работы возить!
5.07.2021 17:35
Виктор
Какая пандемия? Это бизнес! На короновирусе кое кто хорошо зарабатывает!
Вот поэтому, Вы из пандемии долго и не выберетесь!
5.07.2021 17:28
- гость -
Интересно послушать,какова полноценная жизнь у неполноценных.Пишите.
5.07.2021 17:35
Виктор
Причем тут забор? Вам же из каждого утюга верещать, что поставь прививку и будешь защищен! Но получается, что поставив прививку, Вы боитесь заболеть! Так получается, что Вас обмануло правительство и врачи? Я не прививался, не ношу маску и не боюсь заболеть! Займитесь лучше своим иммунитетом, больше пользы будет!
5.07.2021 17:40
Прохожий
Ой и хреновая... Они постоянно трясутся от боязни заболеть, торчат в очереди на вакцинацию, тратят деньги на маски...
плановую помощь в 2020 тоже приостанавливали. Но мрут все от ковида...