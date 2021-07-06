Власти планируют поднять пенсию россиянам до 20 тысяч рублей

Средняя пенсия россиян в 2024 году должна превысить 20 тысяч рублей. Это следует из документа об основных характеристиках бюджета ПФР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Согласно плану, в 2022 году средняя пенсия по старости составит 18 447 рублей (+5,5%), в 2023-м – 19 399 рублей (+5,2%), а в 2024-м – 20 388 рублей (+5,1%).
Реальный размер пенсии по старости (с учётом индекса потребительских цен за год) также увеличится. В 2022 году он достигнет 17 772 рублей (+1,6%), в 2023-м – 18 653 рублей (+1,1%), а в 2024-м – 19 604 рублей (+1,1%).
При этом прожиточный минимум пенсионеров за три года вырастет 10 022 рублей до 11 738 рублей, следует из документа.
Напомним, Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Изменения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.
Комментарии
Средняя пенсия россиян в 2024 году должна превысить 20 тысяч рублей.
Опять средняя?!
выборы...
Выборы, выборы... старая песня
Через 3 года мы достигнем уровня пенсии 2012 года - чуть менее 300$
Рывок ?
Очередной рывок, толчок и времени на раскачку нет.
Планировать - не мешки ворочать.
А чё не за пятилетку?
Так вроде вместе с пенсионным возрастом поднимали по тыщще в месяц
С молчаливого согласия и принятия повышения пенсионного возраста с 2019 года было обещано в среднем по 1000р в год добавлять)
а сколько людей за это время вымрет? вот пенсия и поднимется,может даже не средняя
Наверное, просто в крае много пенсионеров ковид забирает, вот власти и поработали, посчитали, спрогнозировали и вывернули- какие они молодцы
Такого показателя рассчитывают достигнуть за три года
Сейчас-то на 20 тыс. не сильно зажируешь. Лекарства,коммуналка,продукты питания.
А через три года...
Планировать совсем не значит поднять.
Обещаний будет много- скоро ВЫБОРЫ.
СРЕДНЯЯ пенсия? это как с зарплатой - один получает минималку, а другой 100 тыс. Средняя - 55 тыс.