Власти планируют поднять пенсию россиянам до 20 тысяч рублей

Средняя пенсия россиян в 2024 году должна превысить 20 тысяч рублей. Это следует из документа об основных характеристиках бюджета ПФР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Согласно плану, в 2022 году средняя пенсия по старости составит 18 447 рублей (+5,5%), в 2023-м – 19 399 рублей (+5,2%), а в 2024-м – 20 388 рублей (+5,1%).

Реальный размер пенсии по старости (с учётом индекса потребительских цен за год) также увеличится. В 2022 году он достигнет 17 772 рублей (+1,6%), в 2023-м – 18 653 рублей (+1,1%), а в 2024-м – 19 604 рублей (+1,1%).

При этом прожиточный минимум пенсионеров за три года вырастет 10 022 рублей до 11 738 рублей, следует из документа.

Напомним, Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Изменения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.