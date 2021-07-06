В России машины с пробегом за год подорожали почти на четверть

В России подорожали машины с пробегом, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

По данным специалистов, по итогам июня средняя цена поддержанного легкового авто составила 747,7 тыс. рублей. При этом в начале года средняя цена находилась на отметке 688 тыс. рублей.

"Таким образом, в первой половине 2021 года б/у легковые автомобили в среднем подорожали почти на 60 тыс. рублей. Впрочем, если сравнивать текущий результат с тем, что был год назад, то удорожание составило 23,5%, или 142,4 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

При этом по сравнению с маем цены на поддержанные авто выросли только на 0,8% — на 5,6 тыс. рублей, отмечает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО.