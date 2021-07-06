На Алтайский край надвигается новый шторм

В Алтайском крае прогнозируется очередной шторм, в связи с чем ГУ МЧС России по региону предупреждает о рисках, связанных с такой погодой.

Согласно данным синоптиков, вечером 6 и сутки 7 июля прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, ливни, грозы и град.

Метеорологи предупреждают о мощном ветре. В отдельных районах его порывы будут достигать скорости 25 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС, поэтому спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в непогоду и по возможности не выходить из дома.

Так, при сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений неустойчивых конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить.

При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.

Напомним, во второй половине дня 6 июля ураганный ветер повалил деревья в Алтайском крае. Некоторые из них упали на машины и киоск. Что еще натворил шторм, читайте в материале amic.ru.