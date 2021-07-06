Жара в Алтайском крае побила температурный рекорд 1997 года

На 16 метеостанциях Западной Сибири, расположенных в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Новосибирской областях, 5 июля побиты температурные рекорды 24-летней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На территории Кемеровской области были зафиксированы небольшое превышение рекордов 1997 года — 0,2 — 0,7 градуса в Кемерове и Новокузнецке, в Алтайском крае тоже 0,2 градуса, по Новосибирской области в Искитиме на один градус был превышен рекорд 1997 года, Обская ГЭС — на два градуса, — уточнили синоптики. — Республика Алтай на 0,9 градуса был превышен рекорд 1969 года".

По словам метеорологов, теплые потоки воздуха пришли в Сибирь из Казахстана и средней Азии. Однако слишком долго они не задержатся, утверждают специалисты.

Они уточнили, что значительно похолодает уже 7 июля – в день Ивана Купалы. Ожидается, что температура воздуха в этот день составит всего 20 градусов.

Напомним, согласно данным синоптиков, сутки 7 июля в Алтайском крае прогнозируются сложные погодные условия. Ожидаются дожди, ливни, грозы и град.