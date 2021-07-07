В Алтайском крае изменили условия предоставления пособия на детей

Изменились условия предоставления ежемесячного пособия на ребенка в Алтайском крае, сообщает региональное Минсоцзащиты.

В частности, теперь учитываются не только доходы семьи, но и ее имущественная обеспеченность. В качестве критерия для определения нуждаемости учитывается заработок за 12 месяцев, причем считают за период, который заканчивается за 4 месяца до подачи заявления.

Пособие назначается на год. Для продления необходимо подать новое заявление. При обращении следует предоставить все необходимые документы.

"Пособие на детей из многодетных семей назначается при наличии у заявителя действующей на дату обращения справки, определяющей статус многодетной семьи, нуждающейся в дополнительных мерах социальной поддержки", — уточнили в ведомстве.

Новые условия распространяются на тех, кто подает заявление на получение выплат. У людей, которые уже получают пособие, ничего не изменится.

Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми от шести до 18 лет.

В тексте указа отмечается, что деньги поступят на счет одного из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года).