Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тысяч для семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для семей с детьми от шести до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В тексте указа отмечается, что деньги поступят на счет одного из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года).

В документе уточняется, что получатели единовременной выплаты могут обратиться в ПФР для получения своих денег до 1 ноября.

Придут переводы на счет граждан в период с августа по декабрь 2021 года.