Редкое и красивое явление запечатлели на Телецком озере

Член Русского Географического Общества Василий Шадрин сфотографировал редкое явление на Телецком озере. Снимок опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Полуденный туман, потоки воздуха приподнимают его над водной гладью и делают похожим на линзы", — говорится в тексте поста.

Напомним, для любителей экстремального отдыха в Горном Алтае недавно открыли туристический маршрут, пролегающий по дну Телецкого озера.

Протяженность маршрута – 200 метров. Для новичков он пролегает на глубине пять метров. Этого достаточно, чтобы разглядеть много интересных деталей, утверждают организаторы.