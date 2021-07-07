Глава комитета Госдумы не исключил отсрочку от армии работникам "оборонки"

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов посетил предприятия оборонной промышленности Бийска ФНПЦ "Алтай" и Бийский олеумный завод. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

После общения с работниками отрасли народный избранник озвучил две инициативы о поддержке молодых кадров "оборонки", которые в перспективе могут воплотиться на законодательном уровне.

"Первая — это предоставление отсрочек от службы в армии молодым специалистам, работающим на оборонных предприятиях. Это решается законодательной инициативой, и комитет будет ее реализовывать и поддерживать, — уточнил Шаманов. — Это решается законодательной инициативой, и комитет будет ее реализовывать и поддерживать, включая и открытие военных кафедр при высших учебных заведениях. Так молодой человек в учебном заведении получал бы образование на военной кафедре и тут же на заводе проходил производственную практику".

Второе предложение касается предоставления ипотеки по пониженным ставкам. Шаманов поддержал идею, заявив, что специалисты ВПК должны иметь такую возможность.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков возглавили список кандидатов "Единой России" в Госдуму от Алтайского края и Республики Алтай, которые включили в одну территориальную группу.