Трамвай снова наехал на легковой автомобиль в Барнауле

Очередная авария с участием трамвая произошла в Барнауле. Как сообщают очевидцы в пабилике "Инцидент Барнаул", на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова электротранспорт наехал на легковой автомобиль.

ДТП произошло на транспортном кольце. Из-за аварии на трамвайных путях собралась солидная "пробка" – вслед за столкнувшимся электротранспортом собрались еще по меньшей мере четыре вагона.

Подробности столкновения и наличие пострадавших выясняются.

Напомним, что 3 июля в Барнауле столкнулись два трамвая. Авария произошла на остановке общественного транспорта неподалеку от ТЦ "Заря". По словам очевидца, у одного из трамваев отказали тормоза.