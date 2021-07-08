Семиэтажный офисник на "ножках" построят напротив ТРЦ Galaxy в Барнауле

Семиэтажный бизнес-центр построят на пр. Строителей, 44, в Барнауле. Проект административного здания впервые показали на градостроительном совете в конце 2019 года, однако эксперты его не согласовали и отправили на доработку. Лишь спустя полтора года инвестор вновь вернулся к планам по строительству объекта и представил комиссии обновленный проект бизнес-центра.

Исправить ошибки

На градсовете в 2019 году эксперты обратили внимание, что семиэтажное здание площадью почти 2,5 тыс. квадратных метров слишком велико для участка (его площадь 18 соток), и попросили уменьшить объект. Также у бизнес-центра отсутствовали проезды для пожарной техники, из-за чего планируемое здание было небезопасным.

На повторном градсовете, который прошел спустя полтора года, 7 июля 2021, авторы проекта отметили, что исправили все замечания.

"В первом варианте (в проекте от 2019 года – прим.ред.) ширина здания была 15,6 метров, объект был максимально приближен к проспекту Строителей, отсутствовал проезд по территории. Мы уменьшили ширину корпуса до 12 метров, но чтобы сохранить площадь, здание "вытянули" вдоль проспекта Строителей. Часть объекта мы также поставили на "ножки" (колонны – прим.ред.), в результате парковка разместилась под зданием, появился просторный вход", – отмечает руководитель "Мастерская Золотова" Владимир Золотов.

Архитекторы предусмотрели и дополнительный проезд для пожарной техники рядом со зданием. Он будет отделять территорию бизнес-центра от сквера, который расположен перед офисником, вдоль пр. Строителей.

"Появился дополнительный проезд мимо здания и парка, который обеспечивает доступ к объекту для пожарных машин. Фасады здания решено отделать штукатуркой, нижние этажи планируется выполнить из натурального камня и штукатурки", – говорит Золотов.

Забор преткновения

Зеленую зону перед бизнес-центром (она находится на участке, который принадлежит городу) предприниматель обещает благоустроить и облагородить. Это решение градсовет поддержал, однако эксперты обратили внимание, что на эскизах сквер отделен от тротуара вдоль пр. Строителей кованым забором. Из-за него зеленая зона станет недоступной для барнаульцев.

"Это – муниципальная земля (участок со сквером – прим.ред.), но вы делаете закрытый двор, справа ворота, по центру калитка, слева забор. Мы говорили, что будет организованное пространство для отдыха граждан. Зачем вы рисуете забор? Если заказчик хочет облагородить сквер, сделать местом отдыха, забор надо снести, чтобы не было возможности ни сейчас, ни потом сделать территорию закрытой", – считает депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Ограждение зеленой зоны – распространенное решение для Барнаула, отмечает Владимир Золотов. Например, территории парков "Изумрудный", "Солнечный ветер", Центрального района отделены заборами от проезжей части и тротуаров. Архитектор также отмечает, что ограждение перед сквером вдоль пр. Строителей существует уже много лет (см фото), и такую задумку нужно сохранить.

"Забор появился давно, это планировочное решение выполнено авторами задолго до нас. Территории общего пользования огораживается забором от активного транзита, так выделяются места, где человек может уединиться. Данное проектное решение является правильным", – уверен Золотов.

Однако члены градсовета настаивают на своем: забора перед мини-парком быть не должно.

"Если заказчик ограничит доступ в сквер, мы как органы власти обязаны освободить участок от всяких препятствий, так как эта территория является или неразграниченной, или муниципальной. Сейчас там установлено старое разбитое ограждение, заказчик скажет "спасибо", если мы не обяжем его нести дополнительные затраты по установке нового забора", – отмечает замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Владимир Золотов поясняет, что построить кованый забор решили архитекторы, и если комиссия такую идею не принимает, то рабочий проект здания (на гардсовете представляют лишь эскизы – прим.ред.) сделают без ограды.

"Это предложение проектировщиков, заказчик с удовольствием согласится оставить все как есть", – отмечает он.

Такой ответ членов градсовета устроил, и эксперты согласовали проект административного здания.