Военное положение ввели на Гаити после убийства президента

Совет министров Гаити объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Клод Жозеф, его слова передает ТАСС.

Политик призвал население страны объединиться для защиты демократического режима. Он пообещал, что всех виновных в нападении на лидера государства и его супругу найдут и привлекут к ответственности.

Напомним, что в ночь на 7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. При этом большая часть населения Гаити говорит на французском.