Годовая инфляция в России за июнь ускорилась до 6,5%

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары выросли на 0,69%, следует из данных Росстата.

Согласно исследованию статистического ведомства, цены на овощи и фрукты в РФ с начала года выросли почти на 16%. Также серьезный рост отмечается в категории стройматериалов – за июнь они подорожали на 6,75%, а с начала года – на 19,6%.

Также за июнь, после открытия авиасообщения с Турцией, выросли цены на туры из России. Согласно подсчетам Росстата, прирост стоимости составил 38,9%.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция России поднялась до уровня в 5,9% и перед властями стоит задача по её подавлению. Глава государства заметил, что причиной роста цен стала возросшая инфляция – она поднялась с 4 до 5,9%. Перед властями стоит задача её подавления до прошлого уровня, и в том числе по этой причине Центробанк недавно поднял ключевую ставку.