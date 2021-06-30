Путин назвал инфляцию причиной роста цен на товары в России

Инфляция России поднялась до уровня в 5,9% и перед властями стоит задача по её подавлению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

С вопросом о постоянном росте цен на строительные материалы к главе государства обратилась жительница Троицка. Она рассказала, что её семья собирается переехать в частный дом, однако из-за роста стоимости материалов достроить дом не удается.

Отвечая на её вопрос глава государства заметил, что причиной роста цен стала возросшая инфляция – она поднялась с 4 до 5,9%. Перед властями стоит задача её подавления до прошлого уровня, и в том числе по этой причине Центробанк недавно поднял ключевую ставку.

Путин отметил, что в этом году целевого показателя в 4% добиться скорее всего не выйдет, однако власти ожидают снижения инфляции до 5%.