Лавров заявил, что Запад может "раскачать лодку" в России перед выборами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва также наблюдает попытки Запада повлиять на российскую внутреннюю политику.

"Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что он считает основной проблемой политики в США. По его словам, это невозможность отказаться от "ущербного курса своего глобального доминирования".