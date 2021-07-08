Лавров заявил, что Запад может "раскачать лодку" в России перед выборами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, после этого может быть развернута кампания по непризнанию итогов выборов, Москва также наблюдает попытки Запада повлиять на российскую внутреннюю политику.
"Я хочу со всей ответственностью сказать, что сценарии, вынашиваемые Западом, не пройдут", — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров рассказал, что он считает основной проблемой политики в США. По его словам, это невозможность отказаться от "ущербного курса своего глобального доминирования".
Комментарии
Вы уже всё сами, собственными руками расшатали. Позорники.
" Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют." Л.Н. Толстой.
Полностью согласна с Аборигеном
8.07.2021 10:25
АБОРИГЕН
Вы уже всё сами, собственными руками расшатали. Позорники.
" Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют." Л.Н. Толстой.
Вот и первый шататель режима. В сентябре будет призывать на баррикады. Как он весной за лёшика агитировал.
Никто так не расшатывает лодку как сама власть.