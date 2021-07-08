Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали

Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи страны.

В соседней Доминиканской Республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев - четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются гаитянские наркоторговцы.

Сейчас подозреваемых допрашивают.

Ранее Совет министров Гаити объявил в стране военное положение после убийства президента. Политики призвали население страны объединиться для защиты демократического режима. Они пообещали, что всех виновных в нападении на лидера государства и его супругу найдут и привлекут к ответственности.