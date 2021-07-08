Лавров оценил возможность ввода российских войск в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.
"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", — заявил глава МИД РФ.
Он также отметил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране.
По словам Лаврова, Россия рассматривает возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму.
Комментарии
Быстрее надорвётесь.
Комментарий от 13:17 типичен для человека не ассоциирующего себя со страной.
Хотя, казалось бы, Лаврова спросили (видимо человек «недюжинного» ума спрашивал), он ответил, что нет смысла даже отвечать, ибо очевидно, что нет.
Но и тут любитель всего русского пан Абориген нашёл возможным плюнуть ядом.
Талантливый человек талантлив даже в швырянии какахами)
А ты, пожалуй, один здесь остался с прежних времён? Никак не угомонишься)
Власти не планируют вводить войска в Афганистан,чтобы не надорваться и подольше поизмываться над такими как Абориген.
8.07.2021 13:25
ек
Твой комментарий типичен для телезрителя и радиослушателя с промытыми до синевы мозгами.
Я ассоциирую себя со страной, но я не ассоциирую себя с режимом. Для меня Россия это не воровской путинский режим и не коммуняки.
такие в Хродки как абориген только и умеет гадит Ь в прямом и переносном смысле.
им мама и папа больше ничего не научили делать хорошего.
Абориген,будь ты американским негром преклонных годов,ты бы пошёл дербанить Капитолий,возмущённый нечестными выборами?
13:30
Естественно)
Люди с открытыми и добрыми лицами, вот кто тебе по нраву)
Лёша-сиделец. Любка-облигация. Дима из Киева. Медуза из Риги. Женя из ресторана Хайд в Лондоне.
Ничего нового я от тебя не услышал.
Евпат, на контракте или по зову сердца?
Ещё Лорку бы тебе в пару, как в прежние времена
13:48
Буквально на полдня) уже закругляюсь)
Лорка…. Как там, Лорена, жива ещё?)