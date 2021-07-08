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Новости

Лавров оценил возможность ввода российских войск в Афганистан

, ИА "Амител"
По его мнению, ответ очевиден
Фото: novostimira.net

Фото: novostimira.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", — заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране.

По словам Лаврова, Россия рассматривает возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. 

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.07.2021 13:17
АБОРИГЕН

Быстрее надорвётесь.

8.07.2021 13:25
ек

Комментарий от 13:17 типичен для человека не ассоциирующего себя со страной.
Хотя, казалось бы, Лаврова спросили (видимо человек «недюжинного» ума спрашивал), он ответил, что нет смысла даже отвечать, ибо очевидно, что нет.
Но и тут любитель всего русского пан Абориген нашёл возможным плюнуть ядом.
Талантливый человек талантлив даже в швырянии какахами)
А ты, пожалуй, один здесь остался с прежних времён? Никак не угомонишься)

8.07.2021 13:27
- гость -

Власти не планируют вводить войска в Афганистан,чтобы не надорваться и подольше поизмываться над такими как Абориген.

8.07.2021 13:30
АБОРИГЕН

8.07.2021 13:25
ек
Твой комментарий типичен для телезрителя и радиослушателя с промытыми до синевы мозгами.
Я ассоциирую себя со страной, но я не ассоциирую себя с режимом. Для меня Россия это не воровской путинский режим и не коммуняки.

8.07.2021 13:33
- гость -

такие в Хродки как абориген только и умеет гадит Ь в прямом и переносном смысле.
им мама и папа больше ничего не научили делать хорошего.

8.07.2021 13:34
- гость -

Абориген,будь ты американским негром преклонных годов,ты бы пошёл дербанить Капитолий,возмущённый нечестными выборами?

8.07.2021 13:37
ек

13:30
Естественно)
Люди с открытыми и добрыми лицами, вот кто тебе по нраву)
Лёша-сиделец. Любка-облигация. Дима из Киева. Медуза из Риги. Женя из ресторана Хайд в Лондоне.
Ничего нового я от тебя не услышал.

8.07.2021 13:48
- гость -

Евпат, на контракте или по зову сердца?
Ещё Лорку бы тебе в пару, как в прежние времена

8.07.2021 13:52
ек

13:48
Буквально на полдня) уже закругляюсь)
Лорка…. Как там, Лорена, жива ещё?)

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