Лавров оценил возможность ввода российских войск в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", — заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране.

По словам Лаврова, Россия рассматривает возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму.