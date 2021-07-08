Грузовик с колбасой и пельменями перевернулся на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на Чуйском тракте. Посреди дороги перевернулась газель с колбасами и пельменями.

По словам автора поста, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Вся продукция, которую перевозил автомобиль, разлетелась по дороге. Проезжающие мимо водители остановились и помогли собрать уцелевшую еду.

Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. Он получил сотрясение мозга.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее под Бийском грузовик с пивом врезался в опору моста. На месте заметили любителей халявы, которые поспешили собрать уцелевшую тару с напитком.