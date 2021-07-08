Грузовик с колбасой и пельменями перевернулся на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на Чуйском тракте. Посреди дороги перевернулась газель с колбасами и пельменями.
По словам автора поста, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Вся продукция, которую перевозил автомобиль, разлетелась по дороге. Проезжающие мимо водители остановились и помогли собрать уцелевшую еду.
Сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. Он получил сотрясение мозга.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее под Бийском грузовик с пивом врезался в опору моста. На месте заметили любителей халявы, которые поспешили собрать уцелевшую тару с напитком.
Комментарии
Ещё бы с водкой фуру рядом - лучший день села
Молодцы что помогли собрать. А то недавно какие то уроды в подобной аварии растащили товар.
А смлысл помогать собирать пельмени? Их надо сразу и варить, для этого растащить по округе как можно быстрее
Ну мародеры та еще категория граждан.