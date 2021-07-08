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Ковш – не культ. Барнаульский бизнесмен рассказал о планах застройки заводи Оби

, ИА "Амител"
Инвестор уверен, что Ковш не нужно сохранять
Барнаульский Ковш / Фот: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Ковш / Фот: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "ГенПодряд" планирует засыпать часть барнаульского Ковша и построить на участке три панельных дома, сообщает ИД "Алтапресс". Инвестор считает, что заводь Оби, за сохранение которой бьются жители ближайших многоэтажек, "не то место, ради которого нужно ломать копья".

По словам соучредителя компании "ГенПодряд" Андрея Загарина, создание искусственного земельного участка – дорогостоящий процесс. Один из ее этапов – берегоукрепление, без которого невозможно начать строительство новых домов. По мнению предпринимателя, эта работа повысит безопасность уже возведенных новостроек на берегу водоема.  

"Возможно, ЖК "Новая Пристань" – но я не могу утверждать – изначально строился с расчетом на засыпку Ковша. И на месте жильцов, я бы наоборот выступил в поддержку компании, занимающейся строительством в этом месте. Их дом может просто "уехать" в водоем. Но это мое, скажем так, не экспертное, а частное мнение", – отмечает предприниматель.

На территории будущего микрорайона бизнесмен не планирует строить набережную и зеленую зону. По мнению Загарина, Ковш не подходит для создания комфортной зоны отдыха: в вечернее время здесь мало солнца, а в водоем уходят потоки из ливневой канализации.

Бизнесмен предлагает построить набережную для прогулок и городскую зону отдыха на острове Побочень.

"Есть информация, что ведется сбор документов для следующего искусственного земельного участка. Ковш планируют и дальше засыпать. Есть ли смысл лукавить – какая тут может быть набережная? […] С другой стороны, рядом находится большой полуостров Побочень. Это место не планируют отдавать под застройку. В подробности пока вдаваться не буду, скажу лишь, что уже прорабатываю проект создания здесь парковой зоны и набережной", – говорит предприниматель.

Что известно о застройке Ковша?

5 июля компания "ГенПодряд" выиграла аукцион по созданию на Ковше искусственного земельного участка. Однако планы на застройку заводи Оби существуют с 2017 года. Изначально инициатором застройки Ковша была компания "Акватория" (входит в группу компаний "Сибирия"). Именно она четыре года назад подала заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, чтобы засыпать часть водоема и возвести на этом месте три жилых высотки.

Так как территория Ковша – это федеральная собственность, то инвестор должен был сначала получить согласование федеральных ведомств в сфере речного транспорта, природопользования, рыболовства. Разрешение на создание искусственного земельного участка на Ковше выдало Верхне-Обское Бассейновое водное управление Федерального Агентства водных ресурсов.

В проекте обоснования создания искусственного участка, разработанного по заказу "Акватории", отмечено, что водоём пересыхает и "отмирает", а потому его можно использовать под строительство и рекреацию.

Засыпать остров планировалось до 2020 года. После этого должны были начать строительство ЖК с набережной. Однако в 2017 году общественность возмутилась, и "Акватория" проект отложила. Но о своих планах не забыла. 

Летом 2019 года был объявлен аукцион по созданию искусственного земельного участка на Барнаульском Ковше. Территорию отдавали всего за 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании – "Акватория" и "ГенПодряд". 

За три года состоялось 19 "раундов" торгов, а борьба застройщиков привела к повышению цены за участок до 12 млн рублей.

По информации издания "Толк", аукцион 21 мая 2021 года должен был стать финальным: фирмы договорились, что "Акватория" откажется от планов на участок, а возводить дома на Ковше будет "ГенПодряд". Вопреки ожиданиям "Акватория" продолжила борьбу за участок, но в июле все-таки сдалась.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.07.2021 16:39
- гость -

надо еще Барнаулку и Пивоварку засыпать чтобы не тратится на ремонты мостов

8.07.2021 16:42
АБОРИГЕН

Интересно было бы услышать кукареканья этих "бизнесменов" при разливе Оби как в 1793 году, когда вода дошла до ул.Петропавловской (ныне Ползунова).

8.07.2021 16:44
Виктор

"в вечернее время здесь мало солнца, а в водоем уходят потоки из ливневой канализации"

А для жилых домов такое место в самый раз?

8.07.2021 16:47
- гость -

Хорошее наводнение было и в начале 70-х, по Комсомольскому несколько кварталов затопило.

8.07.2021 16:52
гость

Я бы побоялся покупать дома рядом с руслом Оби, те что рядом с кофшом щас стоят, не дай бог грунт пойдет сложатся эти домики, как карточные.

8.07.2021 16:56
Гость

А школу, детсад и поликлинику кто будет строить, прекрасно жили мы в центре вот до этих всех новостроек, что же ещё будет? Народ прибавляется, поликлиника 1 не резиновая

8.07.2021 17:01
- гость -

Откуда берутся такие (непечатно). Лишь бы бабла срубить, а как люди жить будут - окна в окна, как на Гущина, на болоте, как здесь, или в окружении поездов и бешенного трафика, как на локомотиве, им по барабану. А послушаешь, "жильё строить невыгодно".
"в 2017 году общественность возмутилась, и "Акватория" проект отложила.", а сейчас плевать? Вопрос к г-ну Франку. Не слишком ли много стало вопросов к застройщикам?

8.07.2021 17:10
Урбаниздко

рендеры другое говорят

8.07.2021 17:14
- гость -

Обь может затопить Ковш, поменять русло, комары. Надо быть совсем дураком, чтобы там квартиру купить.

8.07.2021 17:15
Андрей

Посмотрите интервью этого гражданина из 90х , о покупке цеха алюминиевого литья Моторного завода .
оН о себе все рассказал

8.07.2021 17:19
- гость -

В Затоне тоже можно жить, но не сильно хочется. Место будет к Затон, 2 раза весной топить будет.

8.07.2021 17:22
- гость -

Загарина посадить в СИЗО на пару недель, пускай подумает.

8.07.2021 17:24
- гость -

Место будет как Затон.

8.07.2021 17:27
- гость -

Надо дно засыпать, еще сверху десять метров и будете весной на острове посреди разлившейся до Новосибирска Оби.

8.07.2021 17:40
- гость -

Засыпать болото к чертям и васякот!

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