В Москве простились с Владимиром Меньшовым

Продолжительными аплодисментами проводили в последний путь именитого режиссера и актера Владимира Меньшова. Об этом сообщает РИА Новости.
В Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания.
На мероприятие пришел глава КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин.
Напомним, что Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Меньшов является обладателем премии "Оскар" (1981) за фильм "Москва слезам не верит". Также он снял культовые советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".
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