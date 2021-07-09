Свыше 180 млн рублей вложили аграрии на перевооружение отрасли в Троицком районе

В Алтайском крае подводят итоги технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли за первое полугодие. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Хозяйства Троицкого района направили на приобретение современной сельхозтехники и оборудования 183 миллиона рублей. Инвестиции почти в два раза превысили вложения первого полугодия 2020 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в период с января по июнь аграрии Троицкого района чаще всего покупали зерноуборочные комбайны, а также тракторы и посевную технику.

Ранее сообщалось, что 148 тысяч тонн сена и сенажа заготовили хозяйства Алтайского края.