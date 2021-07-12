Быстро и доступно. Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Барнаула в Москву

Улететь из Барнаула в Москву стало проще с авиакомпанией Red Wings. Компания ежедневно выполняет рейсы в столицу на комфортабельных лайнерах Airbus А320. Прилёт в аэропорт Домодедово удобен тем, у кого деловые встречи на юге Москвы.

Если бронировать билеты на сайте Red Wings, цены будут выгоднее, чем у партнёров, ведь вам не придётся оплачивать дополнительные сборы. Так, стоимость билета по маршруту Барнаул – Москва начинается от 5 599 рублей .

Для прилетающих из Барнаула авиакомпания Red Wings обеспечивает удобные стыковки на рейсы:

Авиакомпания Red Wings осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по России и за рубеж более чем по 80 направлениям. Из Барнаула Red Wings выполняет прямые рейсы в Екатеринбург и Москву. Базовыми для авиакомпании являются московский аэропорт Домодедово, аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Пулково (Санкт-Петербург), Баландино в Челябинске и подмосковный аэропорт Жуковский. В парке компании 24 лайнера: одиннадцать самолётов Airbus А321, четыре Airbus А320, семь SSJ100 и два Boeing 777.